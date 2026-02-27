A Milano un tram è deragliato investendo diversi passanti, causando due morti e oltre 40 feriti. Secondo le prime ipotesi, il conducente avrebbe avuto un malore che lo avrebbe portato a saltare una fermata e perdere il controllo del mezzo. Il sindaco ha spiegato che lo scambio era orientato verso sinistra mentre l’autista avrebbe dovuto proseguire dritto.

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, tram deraglia e investe diversi passanti: due morti e oltre 40 feriti | Ipotesi malore del conducente: "Ha saltato una fermata"

