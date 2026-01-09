Ma come potete farlo Stefania Orlando i fatti choc e poi la rabbia per le critiche

Stefania Orlando ha condiviso sui social un episodio inquietante, spiegando come i ladri abbiano portato via le chiavi di casa, costringendo a cambiare la serratura. Un racconto che mette in luce le difficoltà e le emozioni legate a situazioni di sicurezza personale e alle critiche ricevute, suscitando attenzione sulla necessità di misure di protezione adeguate.

"Amici e amiche buongiorno, stanno cambiando la serratura qui anche al portone di casa mia perché ovviamente i ladri andando via si sono portati le chiavi di casa". Con queste parole Stefania Orlando è tornata a parlare pubblicamente dell'incubo vissuto nei giorni scorsi, affidando il suo sfogo a una Instagram Story pubblicata oggi, 9 gennaio, sul profilo dove è seguita da 709mila persone. Un messaggio diretto, arrivato mentre nella sua abitazione erano ancora in corso interventi necessari per ripristinare la sicurezza dopo l'irruzione dei ladri. La showgirl aveva già denunciato quanto accaduto, ma questa volta ha voluto chiarire alcuni aspetti, rispondendo anche a chi ha messo in dubbio il suo racconto.

