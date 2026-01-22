Capitale della Cultura 2028 rappresenta un'importante occasione per Forlì e Cesena di valorizzare il loro patrimonio e cultura. Il percorso si basa su progetti innovativi e condivisi, con il supporto di figure esperte come Mauro Felicori. La candidatura punta a riconoscere il valore delle realtà locali, sottolineando come anche città meno note possano emergere e riconquistare il loro ruolo nel panorama culturale italiano.

Il dossier che ha consentito a Forlì e Cesena di proseguire la loro corsa verso il titolo di ‘ Capitale della cultura ’ ha anche la sua impronta: Mauro Felicori, ex assessore regionale alla Cultura e già direttore della Reggia di Caserta, è infatti uno dei membri del comitato presieduto da Gianfranco Brunelli che ha portato alla realizzazione del ricchissimo piano di progetti che (per ora) hanno convito la giuria. Mauro Felicori, all’indomani del responso, qual è il suo stato d’animo? "Di grande soddisfazione per questo bel traguardo raggiunto in gran parte grazie a Gianfranco Brunelli che, con il contributo del comitato, ha saputo stilare un dossier formidabile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale della Cultura 2028: "Sottovalutati, è la vostra rivincita. E potete farcela, come Parma. Il liscio sarà la colonna sonora"

