Milan Allegri valuta Pulisic e Leao per la trasferta a Pisa | tutti gli aggiornamenti

Allegri sta decidendo se far partire Pulisic e Leao nella trasferta di Pisa. La squadra si allena intensamente, cercando di recuperare gli infortunati e prepararsi al meglio per la partita. La scelta dipenderà dagli ultimi aggiornamenti sui loro stati di forma.

il milan prosegue la preparazione in vista della prossima sfida di campionato, concentrandosi sulla gestione degli infortuni e sulla ripresa degli elementi chiave. dopo una sessione mattutina dedicata al lavoro di forza in palestra, la squadra è uscita sui campi di Carnago per l’allenamento pomeridiano, mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni fisiche dei singoli protagonisti in vista della trasferta in toscana contro il pisa. la situazione dei recuperi resta al centro delle valutazioni della dirigenza tecnica, con l’obiettivo di permettere una stabilità di scelte e una continuità di impiego nelle prossime gare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Allegri sta tenendo d’occhio Pulisic e Leao, che si allenano con il resto della squadra in vista della trasferta di Pisa.

