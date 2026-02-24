Milan Cissè sui social dopo l’intervento | Ancora più forte di prima ci vediamo!

Alphadjo Cissè ha condiviso sui social il suo recupero dopo l’intervento in Finlandia, che ha considerato un successo. La causa di questa comunicazione è il desiderio di rassicurare i tifosi e mostrare la sua determinazione. Nel messaggio, il giocatore afferma di sentirsi più forte di prima e invita i sostenitori a seguirlo. La foto allegata mostra Cissè durante una seduta di riabilitazione in palestra.

© Pianetamilan.it - Milan, Cissè sui social dopo l’intervento: “Ancora più forte di prima, ci vediamo!”

Arrivano le prime parole di Alphadjo Cissè dopo l'intervento. Per chi se lo fosse perso, nell'ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan ha chiuso l'arrivo a titolo definitivo del classe 2006 dall'Hellas Verona per circa 10 milioni di euro. Il club rossonero, in comune accordo col giocatore, aveva deciso di lasciare il talentuoso giocatore in prestito al Catanzaro, squadra di Serie B con cui ha iniziato la stagione. Ma dopo poco aver firmato il contratto col Milan, Cissè si è gravemente infortunato. In particolare, l'ex Verona ha subito un grave infortunio alla coscia destra nel match con la Reggiana.