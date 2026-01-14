L'assoluzione di Chiara Ferragni nel caso Pandoro gate ha suscitato reazioni sui social, con i fan che esprimono sollievo e fiducia. La notizia, ormai diffusa online, segna una svolta importante nel percorso dell'influencer, che torna a essere al centro dell'attenzione con un sorriso. Questa vicenda ha mostrato come il supporto dei follower possa essere fondamentale in momenti delicati.

La notizia dell'assoluzione di Chiara Ferragni ha già fatto il giro del web. La caduta delle accuse per truffa legate al Pandoro gate hanno inevitabilmente scatenato il popolo dei social e i fan dell'influencer tirano un sospiro di sollievo. Così com'era accaduto quando scoppiò il caso nel dicembre 2023, anche oggi - che l'ex moglie di Fedez è stata prosciolta al termine del processo abbreviato sui casi Balocco Pink Christmas e uova di Pasqua Dolci Preziosi - sui social network i commenti si sono sprecati e oggi c'è chi festeggia per lei. Gli ultimi post condivisi da Chiara Ferragni sono stati letteralmente presi d'assalto dai suoi seguaci e sotto alle foto dei figli o delle sfilate di Parigi sono comparsi migliaia di commenti di congratulazioni legati all'assoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La reazione dei fan sui social: "Ora puoi tornare a sorridere"

Leggi anche: Truffe sui social e assalto dei fan invadenti: Ceccon si rifugia in Australia

Leggi anche: Addio alle gemelle Alice ed Ellen Kessler: sui social l’omaggio dei fan

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Avengers: Doomsday, la reazione dei fan al ritorno degli X-Men e Ciclope: tutti in piedi!; Can Yaman a C'è posta per te, la sorpresa a nonna Fina divide: polemica sui social e disattivati i commenti ai post; L’assenza di Wagner Moura dalla lista dei BAFTA 2026 fa arrabbiare i fan e genera commenti sui social media; La sorpresa di Oscar Isaac per la vittoria di Wagner Moura ai Golden Globes scatena il dibattito tra i fan online.

Chiara Ferragni assolta, la reazione dei fan sui social: "Ora puoi tornare a sorridere" - La notizia dell'assoluzione dell'influencer ha scatenato il popolo dei social e i suoi fan si sono scatenati sotto ai suoi post ... ilgiornale.it