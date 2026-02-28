Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Milan Tv'. Ha ammesso che all'inizio è stato difficile adattarsi, ma ora ha la possibilità di mostrare la sua vera natura in campo. Le sue parole si concentrano sulla fase di inserimento e sulla crescita personale all’interno del club. Il giocatore ha condiviso le sue impressioni sulla sua esperienza con il team.

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha rilasciato una lunga intervista al canale tematico rossonero 'Milan Tv', in cui ha parlato dei suoi primi mesi a Milano e dell'attualità rossonera. In particolare, l'ex Club Brugge si è voluto soffermare a raccontare del suo momento, sicuramente positivo dopo un brutto infortunio che gli ha complicato la prima parte di stagione in Italia. Di seguito le parole di Jashari. "All'inizio è stato sicuramente difficile perché sono arrivato qui dopo un lungo periodo di trattative e poi, dopo tre o quattro settimane, è arrivato l'infortunio: è stato un episodio sfortunato. Tornare in campo magari non ha richiesto tantissimo tempo ma credo che l'altro aspetto di un infortunio sia ritrovare quel livello a cui so di poter giocare e con cui posso aiutare la squadra". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Jashari ammette: “All’inizio è stato difficile. Ora ho potuto mostrare me stesso”

Jashari racconta: "Venire al Milan è stato l'avverarsi di un sogno per me. Ora mi sento al 100%"

