Fonseca parla di Alcaraz e Sinner e ammette | Difficile garantire di poter giocare al loro stesso livello

Fonseca ha commentato le sfide di Alcaraz e Sinner, riconoscendo la difficoltà di competere al loro livello. Il sorteggio lo ha abbinato al primo turno a Eliot Spizzirri e, in caso di vittoria, potrebbe affrontare Jannik Sinner nei sedicesimi. La cautela e il rispetto per i rivali sono alla base delle sue parole, evidenziando l’incertezza e la competitività del torneo.

Il sorteggio gli ha riservato il match di primo turno contro l'americano Eliot Spizzirri e il potenziale incrocio nei sedicesimi di finale contro Jannik Sinner. Joao Fonseca, dal canto suo, spera di riuscire a superare i problemi alla schiena che lo hanno penalizzato per poter scendere regolarmente in campo. La chiusura dell'intervista al Guardian è dedicata allo straordinario livello di gioco dei primi due giocatori del mondo. Il punto sulle proprie condizioni fisiche dopo i problemi alla schiena delle ultime settimane: " Mi sento meglio ogni giorno e spero di essere vicino al 100% quando inizierà il torneo.

Daniil Medvedev analizza il livello di gioco di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, sottolineando la difficoltà di raggiungerli. Secondo il tennista russo, per competere ai loro livelli è necessario affrontarli più volte, evidenziando la crescita e la competitività di questi giovani talenti nel panorama internazionale. La loro presenza sul campo rappresenta una sfida costante per chi mira a emergere tra i migliori del circuito.

In attesa di esordire all'ASB Classic, Casper Ruud parla della figlia in arrivo, di obiettivi tennistici e di giovani: "Da Sinner a Fonseca, spaccano la palla. Li studio per cambiare qualcosa"

