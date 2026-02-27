Jashari racconta | Venire al Milan è stato l’avverarsi di un sogno per me Ora mi sento al 100%

Il centrocampista del Milan, Ardon Jashari, è stato intervistato da 'SportMediaset'. Durante l'intervista, ha dichiarato che arrivare al club rossonero ha rappresentato un sogno che si è avverato e ha affermato di sentirsi al massimo della forma. Jashari ha condiviso le sue emozioni riguardo al trasferimento e alla sua attuale condizione fisica.

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportMediaset' in cui ha parlato dei principali temi d'attualità rossonera. In particolare, l'ex giocatore del Club Brugge si è soffermato sul suo momento di forma e su cosa si prova a giocare in un club grandioso come il Milan. Ecco, di seguito, le parole del numero 30 di Massimiliano Allegri. "Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite. Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

