Milan intesa raggiunta per André del Corinthians | operazione milioni

Il Milan ha raggiunto un accordo per l’acquisto di André, centrocampista brasiliano del Corinthians, in una trattativa valutata circa 17 milioni di euro. La società rossonera si sta preparando a formalizzare l’intesa, che prevede il trasferimento del giocatore dalla squadra brasiliana. La trattativa si avvicina alla conclusione e l’operazione è in fase di definizione.

Il Milan è vicino a formalizzare l'ingaggio di André, centrocampista brasiliano in forza al Corinthians, in una operazione stimata intorno ai 17 milioni di euro. L'intesa economica preliminare prevede 15 milioni fissi più 2 milioni di bonus legati al raggiungimento di condizioni specifiche per ottenere la proprietà del 70% dei diritti economici del giocatore. Il giovane talento, originario del 2006, ha espresso il proprio consenso al trasferimento, rinunciando anche alla quota personale del 30% dei diritti. Le bozze contrattuali sono state inviate agli uffici legali: se verrà posta la firma finale, André potrebbe sostenere le visite mediche nei prossimi giorni e fare il suo ingresso in rosa già da giugno.