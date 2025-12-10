Iren raggiunta l’intesa sul rinnovo del contratto collettivo nazionale
Martedì 9 dicembre, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali, scaduto il 31 dicembre 2024. L’intesa rappresenta un importante passo avanti per il settore, definendo nuove condizioni e tutele per i lavoratori.
È stato rinnovato nella serata di martedì 9 dicembre il contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali, scaduto il 31 dicembre 2024.Il rinnovo interessa oltre 300 lavoratrici e lavoratori del territorio piacentino impegnati quotidianamente nei servizi ambientali e di igiene. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
