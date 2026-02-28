Il Milan è a un passo da André accordo raggiunto con il Corinthians

Il Milan ha concluso un accordo con il Corinthians per il trasferimento di André, giovane centrocampista brasiliano. Dopo settimane di trattative, i rossoneri si sono accordati con il club brasiliano per l’acquisto del giocatore. André si avvicina così alla firma con il club di Milano, mentre le parti sono in attesa di definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

André è ad un passo dal Milan con i rossoneri che avrebbero raggiunto l'accordo con il Corinthians per l'acquisto del giovane centrocampista brasiliano. Il Milan guarda con attenzione al futuro per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto affermato da ESPN i rossoneri avrebbero un'intesa con il club sudamericano per l'arrivo della giovane stella. I costi dell'operazione si dovrebbero aggirare intorno ai 15 milioni di euro con la possibilità di aggiungerne altri 2 attraverso i bonus. Il giocatore, di recente accostato anche alla Juventus, potrebbe quindi arrivare in estate alla corte di Massimiliano Allegri con il classe 2006 che andrebbe a crescere all'ombra di Luka Modric.

Il Milan prende Andre dal Corinthians, come anticipato da @espn Operazione da 13 milioni più percentuale sulla futura rivendita Contratto di 5 anni al giocatore x.com