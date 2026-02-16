Milan Rabiot squalificato contro il Como | Allegri lancia il trio Loftus-Ricci-Modric
Rabiot non giocherà contro il Como perché è stato squalificato, lasciando Allegri senza uno dei suoi centrocampisti più affidabili. Il tecnico toscano ha deciso di puntare su Loftus-Cheek, Ricci e Modric per sostituirlo, sperando di mantenere l’equilibrio a centrocampo. La scelta arriva dopo la recente assenza di diversi giocatori chiave a causa di infortuni.
Massimiliano Allegri perde uno dei suoi pilastri per il recupero infrasettimanale a San Siro contro il Como. Adrien Rabiot, espulso nel concitato finale della sfida vinta contro il Pisa, sconterà un turno di squalifica, lasciando un vuoto tattico pesante nel cuore della mediana rossonera. L’assenza del francese è resa ancor più significativa dal precedente stagionale: fu proprio una sua doppietta a firmare il 3-1 con cui il Milan si impose sulla squadra di Fabregas poche settimane fa. Per sopperire alla mancanza di fisicità e dinamismo del numero 6, il tecnico livornese è pronto a varare un centrocampo d’autore che bilanci muscoli e qualità tecnica. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Milan-Como senza Rabiot: Allegri ridisegna il centrocampo contro l’ambizione di Fabregas
Adrien Rabiot non sarà in campo nella partita tra Milan e Como di mercoledì 18 febbraio, perché Allegri ha deciso di cambiare la formazione.
Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. I numeri sono chiarissimi. Tre opzioni per Allegri
Adrien Rabiot non scenderà in campo contro il Como perché è stato squalificato dopo aver ricevuto un rosso contro il Pisa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Follia Rabiot, si becca due gialli in 30'' per protesta: niente Como, quante giornate rischia; Oltre al danno la beffa per il Milan: Rabiot salta il Como per squalifica ma resta in diffida, il motivo; Milan-Como senza Rabiot, fuori per la prima volta in quattro mesi: tre opzioni per Allegri; Milan, chi giocherà contro il Como al posto di Rabiot? Allegri ha già scelto il sostituto.
Verso Milan-Como: chi sostituirà lo squalificato Rabiot? Ecco la probabile soluzioneIn vista della gara di mercoledì contro il Como a San Siro, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, espulso nel finale dell'ultimo match contro il Pisa: ... milannews.it
Squalifica Rabiot: quante partite salta e cosa succede con la diffidaSqualifica Rabiot - Brutte notizie per il Milan e per i fantallenatori di Rabiot. Il centrocampista francese ha rimediato ... fantamaster.it
Oggi Saelemaekers in gruppo. Leao spera di giocare dall'inizio Per rimpiazzare Rabiot l'opzione più gettonata è Loftus-Cheek, più Ricci e Modric. In attacco probabile che Allegri punti solo su uno tra Leao e Pulisic. De Winter spera di tornare nell'11 iniziale @ x.com
«LOFTUS-CHEEK TORNA IN MEDIANA! ALLEGRI RIVOLUZIONA IL MILAN PER IL COMO: ECCO IL NUOVO CENTROCAMPO CON MODRIC E RICCI. ADDIO ALLA VERSIONE ATTACCANTE» #MilanComo #LoftusCheek #Allegri #Modric #Ricci - facebook.com facebook