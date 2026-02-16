Rabiot non giocherà contro il Como perché è stato squalificato, lasciando Allegri senza uno dei suoi centrocampisti più affidabili. Il tecnico toscano ha deciso di puntare su Loftus-Cheek, Ricci e Modric per sostituirlo, sperando di mantenere l’equilibrio a centrocampo. La scelta arriva dopo la recente assenza di diversi giocatori chiave a causa di infortuni.

Massimiliano Allegri perde uno dei suoi pilastri per il recupero infrasettimanale a San Siro contro il Como. Adrien Rabiot, espulso nel concitato finale della sfida vinta contro il Pisa, sconterà un turno di squalifica, lasciando un vuoto tattico pesante nel cuore della mediana rossonera. L’assenza del francese è resa ancor più significativa dal precedente stagionale: fu proprio una sua doppietta a firmare il 3-1 con cui il Milan si impose sulla squadra di Fabregas poche settimane fa. Per sopperire alla mancanza di fisicità e dinamismo del numero 6, il tecnico livornese è pronto a varare un centrocampo d’autore che bilanci muscoli e qualità tecnica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Rabiot squalificato contro il Como: Allegri lancia il trio Loftus-Ricci-Modric

Adrien Rabiot non sarà in campo nella partita tra Milan e Como di mercoledì 18 febbraio, perché Allegri ha deciso di cambiare la formazione.

Adrien Rabiot non scenderà in campo contro il Como perché è stato squalificato dopo aver ricevuto un rosso contro il Pisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.