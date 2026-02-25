ecco tutte le soluzioni di allegri per sostituire loftus cheek in cremonese milan

La sconfitta contro il Parma e l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League hanno spento ogni sogno di scudetto per il Milan. Tuttavia, i rossoneri, non possono permettersi di rallentare: domenica 1° marzo saranno attesi allo "Zini" di Cremona dalla formazione di Davide Nicola. Nella sfida contro la Cremonese, Allegri, dovrà fare a meno di Loftus-Cheek. L'inglese è stato operato d'urgenza dopo il brutto colpo subito nello scontro con Corvi. Stagione - di fatto - terminata per l'ex centrocampista del Chelsea. Un episodio davvero sfortunato, arrivato proprio nel momento in cui stava trovando continuità nel sistema rossonero. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', dovrebbe essere uno tra Fofana, Jashari e Ricci a sostituire Loftus-Cheek nella gara contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

