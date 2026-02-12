Milan Allegri annuncia il ritorno di Gimenez | Tra un mese in gruppo

Il tecnico del Milan, Allegri, ha annunciato che Santiago Gimenez tornerà in gruppo tra circa un mese. La sua ripresa sembra a buon punto, anche se ancora non si sa se potrà scendere in campo subito o dovrà aspettare qualche altra settimana. I tifosi attendono con ansia il ritorno dell’attaccante, ma per ora l’allenatore preferisce non sbilanciarsi sui tempi precisi.

L’enigma Santiago Gimenez si avvia verso una risoluzione temporale, ma il futuro tecnico resta un’incognita. A un anno esatto dallo sbarco a Milano, il “Bebote” sta ultimando il percorso riabilitativo dopo l’operazione alla caviglia che ne ha martoriato il rendimento. Massimiliano Allegri ha rotto il silenzio sulle condizioni del messicano, fissando il rientro tra i ranghi della prima squadra tra circa trenta giorni. Una tempistica che permetterebbe all’attaccante di riaffacciarsi in campo per lo sprint finale di una stagione finora spettrale. Il bilancio del centravanti ex Feyenoord è impietoso: una sola rete in Coppa Italia contro il Lecce e un assist rappresentano il magro bottino di un’annata condizionata dai continui stop medici. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Gennaio sarà determinante per il Milan di Allegri nella corsa allo Scudetto.

