Massimiliano Allegri ha dichiarato che la partita tra Cremonese e Milan si giocherà senza la presenza della gabbia di protezione. In conferenza stampa ha anche annunciato ufficialmente che Gimenez sarà disponibile per la gara. La sfida è in programma e i dettagli sulla formazione sono stati comunicati dall’allenatore. L’attenzione si concentra sulla gestione degli aspetti tecnici e sulle decisioni prese in vista dell’incontro.

Come ha gestito la prima settimana dopo la sconfitta dopo tanto tempo? Massimiliano Allegri risponde così in conferenza stampa prima di Cremonese-Milan: "Dopo sei mesi senza perdere, tutti abbiamo preso il contraccolpo. Normale, martedì eravamo rintronati. Poi mercoledì abbiamo fatto un bell'allenamento. Prima o poi si doveva scivolare. Si sperava di no, ma è successo. Ora bisogna tornare a camminare e correre. Domani partita difficile, la Cremonese finora ha fatto un buon campionato, ha qualità buone e ottime per la permanenza in Serie A, nelle ultime tre partite a Cremona il Milan non ha mai segnato. L'ultima vittoria risale al 9394. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri annuncia: “Gabbia non ci sarà con la Cremonese”. Poi il grande annuncio su Gimenez

Milan, Allegri e gli infortuni: “Gabbia è fuori per la Cremonese”. Grandi notizie su GimenezCome ha gestito la prima settimana dopo la sconfitta dopo tanto tempo? Massimiliano Allegri risponde così in conferenza stampa prima di...

Milan, Allegri aggiorna sugli infortunati: “Oggi vedremo in che condizioni sarà Leao. Su Gimenez…”Il Milan è arrivato da poche ore a Riad, in Arabia Saudita, sede della 'Final Four' della Supercoppa Italiana 2025.

Altri aggiornamenti su Allegri annuncia.

Temi più discussi: Tanta paura per Pavlovic: l’annuncio choc di Allegri; Formazioni ufficiali Milan-Parma: le scelte di Allegri e Cuesta; Milan, Gabbia non si allena con i compagni: La possibile gestione in vista della Cremonese; Milan respiro di sollievo | Gabbia ok Come sta Loftus-Cheek? Ecco il bomber per l’attacco!.

Gabbia si è fermato prima di Milan Parma, gli aggiornamenti verso Cremona: le ultime sul difensore centraleGabbia si è fermato durante il riscaldamento di Milan Parma, ce la farà ad essere in campo domenica allo Zini? Il campionato di Serie A si appresta a vivere un weekend cruciale con la 27esima giornata ... milannews24.com

Infortunio Gabbia, il difensore rossonero sarà a disposizione per la sfida di campionato contro la Cremonese? Ecco le ultimeInfortunio Gabbia, il difensore rossonero sarà a disposizione per la sfida di campionato contro la Cremonese? Ecco le ultime Il Milan è tornato al lavoro a Milanello con un obiettivo chiaro: dimentica ... milannews24.com

«VLAHOVIC-MILAN, IL RITORNO È VICINO! IL PREPARATORE ILIC ANNUNCIA: "A MARZO SARÀ IN CAMPO PER DISTRUGGERE LE RETI". ALLEGRI PREPARA IL GRANDE COLPO ESTIVO MA OCCHIO AL BARCELLONA!» x.com

Milan, Gabriel Jesus cambia agente: è lo stesso di Allegri | Gli scenari di Mauro Vigna - facebook.com facebook