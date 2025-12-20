Pubblicata la prima parte degli Epstein Files | da Bill Clinton a Michael Jackson ecco chi c’è ma i Dem insorgono

Il Dipartimento di Giustizia americano ha iniziato a rendere pubblici i file sul caso Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minori morto in carcere nel 2019 in circostanze che l’autopsia ha classificato come suicidio. La pubblicazione, avvenuta venerdì 19 dicembre, risponde a una legge voluta dal Congresso e firmata dal presidente Donald Trump, che imponeva la divulgazione entro quella data. I materiali includono fotografie mai viste prima, registri di volo degli aerei privati di Epstein, documenti aziendali e atti giudiziari delle tre indagini condotte negli anni 2005, 2008 e 2019. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Pubblicata la prima parte degli Epstein Files: da Bill Clinton a Michael Jackson, ecco chi c’è (ma i Dem insorgono) Leggi anche: Epstein files, la LISTA di TUTTI I NOMI "collegati allo scandalo", da Michael Jackson a Courtney Love, da Robert Kennedy Jr. a Bill Clinton e Donald Trump Leggi anche: USA, i Dem pubblicano nuove foto di Epstein con Trump, Clinton, Bill Gates e Steve Bannon Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il dipartimento della Giustizia Usa pubblica la prima parte degli “Epstein files”; Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein. Trovati i nomi di oltre 1.200 vittime; Epstein files, pubblicati “diverse centinaia di migliaia di documenti”; Il Dipartimento di Giustizia USA inizia a pubblicare le carte di Epstein. Il dipartimento della Giustizia Usa pubblica la prima parte degli “Epstein files” - La pubblicazione entro il 19 dicembre era richiesta da una legge del Congresso, promulgata dal presidente Trump ... ilsole24ore.com

