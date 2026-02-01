Diffusi alcuni audio inediti di Michael Jackson in cui la popstar parla del proprio rapporto con i bambini

Sono stati diffusi alcuni audio inediti di Michael Jackson, in cui la popstar parla del suo rapporto con i bambini. Le registrazioni fanno parte di una nuova serie di documentari in quattro episodi, prodotta dagli Wonderhood Studios nel Regno Unito. La serie, in partenza mercoledì, approfondisce il processo del 2005 a Los Angeles, che ha concluso con la sua assoluzione dalle accuse di abusi sessuali su minori.

I Wonderhood Studios, Regno Unito, hanno incluso alcune registrazioni inedite di Michael Jackson in una nuova serie di documentari in quattro episodi, che inizierà mercoledì e che approfondirà la sua assoluzione dalle accuse di abusi sessuali su minori, dopo un processo penale, durato quattordici settimane, a Los Angeles, risalente al 2005. In un trailer promozionale di The Trial, su Channel 4, si sente la popstar affermare: «I bambini. vogliono solo toccarmi e abbracciarmi». «I bambini finiscono per innamorarsi della mia personalità. A volte mi mette nei guai», dice Jackson nella clip. Il New York Post di sabato ha riportato un’altra dichiarazione particolarmente allarmante fatta dal cantante in quelle registrazioni: «Se mi dicessi adesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

