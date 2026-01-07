Lily Allen ha recentemente condiviso di aver scelto di rifarsi il seno, spiegando che desiderava mantenere proporzioni equilibrate dopo aver perso peso. La cantante britannica ha affrontato un percorso di ritrovata autostima e benessere, in seguito al divorzio dall’attore David Harbour avvenuto alla fine del 2024. La sua esperienza evidenzia l’importanza di scelte personali per sentirsi a proprio agio con il proprio corpo.

È stato un lungo percorso per Lily Allen dopo il traumatico divorzio dall’attore David Harbour a fine 2024. Per la cantante è stato uno strappo doloroso soprattutto perché non solo è terminata la storia, ma anche perché ha scoperto i numerosi tradimenti del protagonista di “Stranger Things “. L’artista stessa aveva dichiarato di aver chiesto aiuto ad un centro specializzato in traumi per curare la sua salute mentale e poi come aveva dichiarato al podcast della BBC si è sottoposta ad un intervento al seno, per aumentare la taglia. Senza aggiungere ulteriori spiegazioni. Questa decisione è stata anche criticata sul Web, come una decisione presa alla leggera e come banale desiderio estetico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono rifatta il seno. Sono sempre stata minuta sopra, se avessi ripreso peso il mio corpo sarebbe stato sproporzionato”: così Lily Allen dopo il divorzio

Leggi anche: Rose Villain: «Esibire il mio corpo è una forma d'arte. Ogni giorno mi scrivono: "Se non fossi nuda", "se non avessi il seno grosso"...»

Leggi anche: “Sono sempre stata delusa dal mio corpo in sovrappeso. Il fallimento mi sembrava doppio perché ho chef e personal trainer. Con le iniezioni di GLP-1 sono rinata, e non sento nemmeno il bisogno di bere alcolici”: parla Oprah Winfrey

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno; La nuova frontiera della chirurgia senologica al Civico di Lugano; Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno; Elena Santarelli senza filtri: “Sì, mi sono rifatta le tette. Le ho pagate io, quindi sono mie”.

Barbara D'Urso: «Non mi sono mai rifatta: labbra, seno, naso... è tutto mio. Non faccio neanche le punturine, meglio le rughe» - Barbara D'Urso rivendica con orgoglio i suoi anni e le rughe sul volto e racconta di non aver mai fatto ricorso alla chiurgia estetica. corriereadriatico.it

Barbara D'Urso: «Non mi sono mai rifatta: labbra, seno, naso... è tutto mio. Meglio le rughe» - Barbara D'Urso rivendica con orgoglio i suoi anni e le rughe sul volto e racconta di non aver mai fatto ricorso alla chiurgia estetica. ilmattino.it

Sydney Sweeney: «Non mi sono rifatta niente, ho paura degli aghi. Sui social sono tutti pazzi». Il consiglio di Amanda Seyfried e il "difetto" - Sydney Sweeney torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per un nuovo ruolo: l’attrice ha deciso di mettere fine alle voci che da anni circolano sul suo aspetto. corriereadriatico.it

#adv per @animaconceptpizza Siamo stati a Roseto per andare a provare questa pizzeria che si è rifatta il look e… che look. Siamo partiti dagli antipasti con i maritozzi: fritti, caldi, uno tira l’altro. Una delle loro particolarità sono i sette impasti differenti. V - facebook.com facebook