Tra domotica e servizi wellness | inaugurata una nuova struttura ricettiva a Lugo

Ravennatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di Confesercenti della sede di Lugo, Bruno Checcoli, ha fatto visita alla famiglia Margotti, che in questi giorni ha inaugurato una nuova ed elegante struttura ricettiva nel cuore della città: “Le Suite del Corso”, situata in Corso Garibaldi 60, in una posizione strategica rispetto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

