Nizza-Stade Brestois domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Questa domenica pomeriggio il Nizza scende in campo contro lo Stade Brestois, alle 17:15. Dopo un periodo difficile, la squadra di Puel cerca di mostrare miglioramenti e portare a casa punti fondamentali per risalire la classifica. Entrambe le formazioni sono pronte, e i tifosi sperano in una partita più vivace rispetto alle ultime uscite.

Il Nizza ha finalmente dato segnali di risveglio sotto Puel e oggi cerca punti per uscire dalla bassa classifica contro lo Stade Brestois. Gli Aiglons hanno avuto un colpo di coda anche in Europa League, cercando di chiudere nel modo più onorevole possibile dopo aver perso le prime 6 gare del girone. L'1 a 4 di Nantes è stato un segnale importante.

