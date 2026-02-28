Metrocity buone notizie per il personale | In arrivo progressioni bonus e welfare attivi

A Reggio Calabria, i dipendenti della Città metropolitana riceveranno nuove opportunità di crescita e benefici. Durante un incontro tra il sindaco facente funzione e la delegazione Cisl Fp sono stati annunciati bonus, progressioni verticali e l’attivazione di un fondo per il welfare. Sono stati inoltre confermati incentivi alle funzioni tecniche e l’arrivo di arretrati stipendiali.