Kolo Muani Juve bis | qual è la strategia bianconera per farlo tornare in estate Lui può fargli spazio

Da juventusnews24.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus lavora per riportare Kolo Muani in estate. La società ha messo a punto una strategia per convincere il giocatore a tornare in Italia. Nei prossimi mesi, i bianconeri cercheranno di trovare un accordo e di mettere sul tavolo le offerte giuste. Intanto, il francese può fare spazio nel mercato e potrebbe essere il colpo giusto per rinforzare l’attacco.

Kolo Muani Juve bis: qual è la strategia bianconera per farlo tornare in estate. Ricostruiti i rapporti con il PSG, lui può fargli spazio. La Juventus ha inseguito  Randal Kolo Muani  fino agli ultimi istanti del mercato invernale, ma questa volta ha scelto di non farsi travolgere dalla frenesia. Di fronte al muro del  Tottenham, deciso a trattenere l’attaccante a causa dei numerosi infortuni nel proprio reparto avanzato, la dirigenza bianconera ha preferito la via della prudenza. L’obiettivo era evitare di ripetere l’errore commesso con  Openda, arrivato pochi mesi fa con una formula pesantissima: un prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto condizionato fissato a ben  42 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kolo muani juve bis qual 232 la strategia bianconera per farlo tornare in estate lui pu242 fargli spazio

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve bis: qual è la strategia bianconera per farlo tornare in estate. Lui può fargli spazio

Approfondimenti su Kolo Muani Juventus

Kolo Muani, la Juve spinge. E lui vuole tornare. I dettagli della trattativa e le alternative

La Juventus insiste per portare Kolo Muani in neroverde.

Juve-Kolo Muani a oltranza: non è il 9 che vuole Spalletti, ma può fare tutto. E smania per tornare

La Juventus punta forte su Kolo Muani, ma la trattativa con Tottenham e Psg è ancora in fase di definizione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kolo Muani Juventus

Argomenti discussi: Juve, nuovi contatti per il Kolo Muani-bis. Lo United apre al prestito di Zirkzee; Kolo Muani alla Juventus, cosa manca per sbloccare l'affare: l'apertura dal PSG non basta; Calciomercato Juventus, suggestione Kolo Muani: tutti i nomi per l’attacco; Kolo Muani a segno con il Tottenham: messaggio alla Juve? Il tecnico Frank: Spero che il gol gli dia fiducia.

kolo muani juve bisOpenda da parte, ritorno su Kolo Muani: Juve, niente attaccanti low costTORINO - Nell’immobilismo del mercato bianconero alla voce bomber, giace quantomeno una certezza consolatoria, più preziosa - forse - dell’ipotetico arrivo di un centravanti pescato dalla cesta degl ... tuttosport.com

kolo muani juve bisKolo Muani, ritorno alla Juventus sfiorato: perché il trasferimento è saltatoKolo Muani, ritorno alla Juventus sfiorato: perché il trasferimento è saltato Randal Kolo Muani è andato a un passo dal lasciare il Tottenham dopo appena pochi mesi di ... tuttojuve.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.