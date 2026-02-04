La Juventus lavora per riportare Kolo Muani in estate. La società ha messo a punto una strategia per convincere il giocatore a tornare in Italia. Nei prossimi mesi, i bianconeri cercheranno di trovare un accordo e di mettere sul tavolo le offerte giuste. Intanto, il francese può fare spazio nel mercato e potrebbe essere il colpo giusto per rinforzare l’attacco.

Kolo Muani Juve bis: qual è la strategia bianconera per farlo tornare in estate. Ricostruiti i rapporti con il PSG, lui può fargli spazio. La Juventus ha inseguito Randal Kolo Muani fino agli ultimi istanti del mercato invernale, ma questa volta ha scelto di non farsi travolgere dalla frenesia. Di fronte al muro del Tottenham, deciso a trattenere l’attaccante a causa dei numerosi infortuni nel proprio reparto avanzato, la dirigenza bianconera ha preferito la via della prudenza. L’obiettivo era evitare di ripetere l’errore commesso con Openda, arrivato pochi mesi fa con una formula pesantissima: un prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto condizionato fissato a ben 42 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve bis: qual è la strategia bianconera per farlo tornare in estate. Lui può fargli spazio

La Juventus insiste per portare Kolo Muani in neroverde.

La Juventus punta forte su Kolo Muani, ma la trattativa con Tottenham e Psg è ancora in fase di definizione.

