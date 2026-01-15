Di Marzio fornisce nuovi aggiornamenti sul mercato dell'Inter, concentrandosi sugli obiettivi per la fascia destra e sul possibile arrivo di Cancelo. Si discute anche del futuro di Frattesi e delle strategie nerazzurre per rafforzare la rosa. Questi dettagli offrono un quadro più chiaro delle intenzioni del club in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri di Chivu a caccia di qualità a destra: spunta il retroscena su Cancelo. E su Frattesi.. Il mercato invernale dell’Inter entra nel vivo e, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la priorità assoluta della dirigenza di Viale della Liberazione è il restyling della fascia destra. La squadra guidata da Cristian Chivu è alla ricerca di un profilo di altissimo livello che possa alzare ulteriormente l’asticella tecnica del gruppo. L’esperto di mercato ha rivelato un retroscena clamoroso: l’ Inter avrebbe fatto un tentativo serio e concreto per riportare a Milano Joao Cancelo, a testimonianza della volontà di inserire un giocatore di qualità assoluta nello scacchiere tattico nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, Di Marzio svela nuovi dettagli sugli obiettivi nerazzurri: dalla fascia destra al futuro di Frattesi

