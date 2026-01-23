Gli occhiali a specchio di Macron da 659 euro sono già un trend | l’azienda costretta ad oscurare il suo sito per il boom di ordini

Gli occhiali a specchio di Macron, dal prezzo di 659 euro, stanno attirando molta attenzione e stanno diventando un trend. La popolarità di questi accessori ha portato l’azienda produttrice a oscurare temporaneamente il proprio sito a causa dell’alto volume di ordini. Dopo il loro utilizzo in occasioni pubbliche, come gli scatti all’Eliseo e a Davos, gli occhiali sono diventati un elemento distintivo dello stile del presidente francese.

Dopo gli scatti all'Eliseo diventati virali, il presidente francese Emmanuel Macron si è presentato a Davos – dove è stato firmato il trattato del Board of Peace – con gli occhiali da sole. Le lenti blu specchiate, a mo'di "Top Gun" o "Terminator", non sono una scelta estetica, bensì un rimedio medico all'emorragia sottocongiuntivale non grave di cui soffre. A seguito di un paio di apparizioni pubbliche del presidente, i Pacific So1 della maison Henry Jullien hanno registrato un boom di ordini, tanto da costringere l'azienda a oscurare il proprio sito, preso d'assalto in poche ore. La ditta, fondata oltre 100 anni fa, produce gli occhiali interamente in Francia, nella regione del Giura.

