Gli scaldamuscoli sono tornati per restare, e sono il vero colpo di scena della moda inverno 2026.

Gli scaldamuscoli sono tornati di nuovo e si confermano tra i protagonisti della moda inverno 2026. Questa rivisitazione si inserisce in un quadro più ampio di ritorni e reinterpretazioni di capi iconici del passato, come il velluto a coste e i pantaloni skinny. La tendenza dimostra come, nel mondo della moda, il passato continui a influenzare le scelte contemporanee, creando nuove possibilità di stile e innovazione.

Specie quando si parla di moda, tutto torna. Del resto stiamo assistendo, ormai senza troppa sorpresa, alla gloriosa rinascita di innumerevoli capi cult del passato, dal velluto a coste emblematico degli anni Settanta ai temutissimi skinny pants. Ora, a 2026 iniziato, è tempo che un altro grande pezzo nostalgico — ma sportivo — torni: stiamo parlando degli scaldamuscoli, unicamente associati all’inflessibile ambito delle scuole di danza o alle icone dell’aerobica nel tempo libero, ufficialmente tornati sulla bocca di tutti gli amanti della moda. Mutuati come d’altronde le flat shoes da étoile dall’estetica balletcore, che durante l’anno passato ha intasato gli scroll d’ogni piccolo e grande schermo, quelli noti al mondo anche come leg warmers sono di certo quella voga a cui cedere, superato l’iniziale scetticismo, per necessità di sopravvivenza in questo artico clima a cui non eravamo pronti: conosciamola dunque meglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

