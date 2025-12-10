Mensa scolastica e nidi | scatta l' adeguamento delle tariffe della mensa
Il Comune di Cortona ha annunciato l’adeguamento delle tariffe per i servizi scolastici, includendo la refezione nelle scuole e le rette dei nidi d’infanzia. Questa misura mira a garantire un miglioramento dei servizi offerti, tenendo conto delle esigenze e delle variazioni dei costi di gestione. L’aggiornamento delle tariffe entrerà in vigore a breve.
Il Comune di Cortona ha deliberato l’adeguamento delle tariffe di sue servizi pubblici, si tratta del costo della refezione scolastica e della retta dei nidi d’infanzia. L’ultimo adeguamento tariffario della mensa risale al 2011, quando passò da 3,5 a 4,5 euro a pasto. Con la recente delibera. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
