meno dazi meno ipocrisie

Giorgia Meloni ha dichiarato che è arrivato il momento per l’Unione europea e gli Stati Uniti di creare un’unica area di libero scambio, chiedendo di ridurre i dazi e le barriere commerciali. La prima ministra italiana ha sottolineato la necessità di abbattere le barriere per favorire un mercato più aperto e collaborativo tra le due entità. La sua proposta mira a eliminare le restrizioni commerciali tra le due parti.

Con Trump, l'Ue ha più leve di quanto pensi. Sui dazi serve meno avversione al rischio Basta dazi: per Giorgia Meloni, è il momento che l’Unione europea e gli Stati Uniti creino un’unica area di libero scambio. La proposta della premier appare molto assennata e rappresenta un tentativo di uscire dallo stallo in cui la Corte Suprema, bocciando le tariffe del Liberation Day, ha gettato i rapporti transatlantici. Da un lato, infatti, il presidente Donald Trump deve trovare una nuova linea dopo che la misura su cui aveva investito maggiormente dal punto di vista comunicativo è stata spazzata via. Dall’altro, la stessa Europa deve smarcarsi dall’accordo siglato sotto la minaccia dei dazi reciproci, perché quel rischio è venuto meno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Trump insiste sui dazi, i sondaggi lo puniscono: repubblicani sempre più scetticiPer la rilevazione del Wp il 60% degli americani disapprova l’operato del presidente. Il deficit commerciale aumenta, via dall’industria 80mila operai ... repubblica.it