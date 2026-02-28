Meloni secondo Bocchino | la leadership di Giorgia anima il dibattito a Napoli

Secondo Bocchino, la leadership di Giorgia Meloni alimenta il dibattito a Napoli. L’autore osserva che, anche senza dipingere un’immagine idealizzata, Meloni ha raggiunto alcuni traguardi importanti come essere la prima donna a ricoprire la carica di premier e la prima ex iscritta al MSI a farlo. La discussione pubblica si concentra sul suo ruolo e sui suoi successi politici.

Non è un’agiografia, spiega l’autore, «anche se Meloni qualche miracolo lo ha davvero realizzato: prima donna a diventare premier, prima a farlo da ex iscritta al Msi, primo politico a risolvere la diaspora della destra». Sono le parole con cui Italo Bocchino ha introdotto il suo libro “Giorgia. La figlia del popolo” edito da Solferino, presentato ieri sera al circolo Tennis Napoli. Un incontro affollato a cui hanno preso parte il padrone di casa Riccardo Villari, presidente del club, il direttore del Mattino Vincenzo Di Vincenzo nelle vesti di moderatore, l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini e i parlamentari Claudio Durigon ed Emanuele Prisco, rispettivamente sottosegretario al Lavoro e all’Interno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Giorgia Meloni visita la Casa Museo di Giovanni Paolo II: “Unguento per l’anima e balsamo per il cuore…”Questa mattina Roma ha accolto un momento di profonda intensità spirituale e storica.

Secondo Giorgia Meloni alla riunione inaugurale del Board of Peace, voluto e guidato da Donald Trump, c’era «la maggioranza dei Paesi europei». Abbiamo controllato e la dichiarazione è corretta. x.com