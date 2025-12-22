Giorgia Meloni visita la Casa Museo di Giovanni Paolo II | Unguento per l’anima e balsamo per il cuore…

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La visita del Presidente del Consiglio presso il Pontificio Collegio Polacco ha lasciato un forte segno nel cuore dell'Istituzione e della donna. Uno spazio che celebra un luogo di memoria viva, spiritualità e storia, da oggi aperto a tutti L'articolo Giorgia Meloni visita la Casa Museo di Giovanni Paolo II: “Unguento per l’anima e balsamo per il cuore.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

giorgia meloni visita la casa museo di giovanni paolo ii unguento per l8217anima e balsamo per il cuore8230

© Ildifforme.it - Giorgia Meloni visita la Casa Museo di Giovanni Paolo II: “Unguento per l’anima e balsamo per il cuore…”

Leggi anche: Area verde intitolata a San Giovanni Paolo II, a 35 anni dalla visita del papa

Leggi anche: Giovanni Paolo II, imbrattata la statua alla stazione Termini: la condanna di Meloni e Tajani

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dalla Premier Meloni al Sindaco Gualtieri: la Casa dell’Architettura ospita le istituzioni per un dialogo sulla città e sui valori culturali; Manovrina | Il piano europeo sulla casa supera il piano fantasma di Meloni e Salvini; Anna Paratore, mamma della premier Giorgia Meloni: «La nostra chat è matriarcale. A casa nostra non c’è spazio per gli uomini»»; Atreju 2025, l'intervento di Giorgia Meloni in diretta | Meloni alla festa Atreju: «Lo Stato è tornato a fare lo Stato. Schlein? Chi scappa non ha contenuti».

giorgia meloni visita casaMeloni visita la casa-museo di san Giovanni Paolo II - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato questa mattina il Pontificio Collegio Polacco di Roma, che ospita la casa- avvenire.it

Governo: Meloni ha visitato la Casa Museo dedicata a Giovanni Paolo II - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato questa mattina il Pontificio Collegio Polacco ... ilsole24ore.com

giorgia meloni visita casaGiorgia Meloni mette all’asta i doni ricevuti dai leader dei paesi visitati. Qualcuno si offenderà, ma lei vuole incassare 800 mila euro per il governo - Affidata a una casa d’aste di Roma (ma controllata in Repubblica Ceca) la vendita dei beni dietro un compenso del 5% del loro valore. open.online

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.