Meloni | Riforma giustizia vittoria del no sarebbe un errore storico

Meloni: Vincerà il sì al referendum giustizia, altrimenti sarebbe un peccato Mancano poco più di tre settimane al referendum sulla riforma della giustizia, e il dibattito politico si infiamma. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, interviene con decisione per difendere le proposte di modifica costituzionale. In un'intervista, la premier afferma che un'eventuale vittoria del no sarebbe un peccato per un Paese che ha bisogno di modernizzarsi. Le sue parole arrivano in un momento cruciale, con il governo e l'opposizione sempre più divisi sulle conseguenze di questa riforma. Meloni respinge con fermezza le accuse di deriva illiberale, definendo ridicoli i toni apocalittici dell'opposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Arianna Meloni spiega le ragioni del Sì: “Referendum storico. È una riforma in favore degli italiani, non contro i magistrati”“La riforma della giustizia è una riforma storica che gli italiani attendono da più di 30 anni.

Riforma giustizia fatto storico. Sono norme di buon senso.

