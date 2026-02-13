Arianna Meloni spiega le ragioni del Sì | Referendum storico È una riforma in favore degli italiani non contro i magistrati
Arianna Meloni spiega le ragioni del Sì durante un comizio a Roma, sottolineando che la riforma della giustizia, definita da lei “storica”, mira a migliorare il sistema giudiziario italiano e non a colpire i magistrati. Meloni evidenzia come questa riforma, promessa dal governo da oltre un decennio, rappresenti un passo fondamentale che gli italiani devono decidere se approvare o meno, dopo anni di attese e tentativi falliti. Un dettaglio che distingue questa campagna è la sua forte enfasi sulla volontà di rafforzare la fiducia nelle istituzioni, senza mettere in discussione l’onestà dei magistrati
“La riforma della giustizia è una riforma storica che gli italiani attendono da più di 30 anni. Il governo ha fatto il suo dovere portando a compimento uno dei punti più importanti del programma, ora i cittadini sono chiamati a scegliere se cambiare o no il sistema giudiziario che si è visto in questi ultimi anni”. Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier, in un’intervista al ‘ Corriere della Sera’. “Non è un referendum su Giorgia Meloni”. Il referendum – sottolinea nell’intervista raccolta da Paola Di Caro – “non è un voto su Giorgia Meloni, come qualcuno vorrebbe far passare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
“Si rileggano l’articolo 111 della Costituzione, la riforma Nordio finalmente lo attua”: Giuseppe Valentino spiega le ragioni del Sì al referendum
Giuseppe Valentino ripete più volte “centoundici” durante l’intervista al Secolo d’Italia.
Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e quelle del no
Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, approvato nel 2025, rappresenta un tema di grande rilevanza nel panorama giudiziario italiano.
