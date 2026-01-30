Femminicidio Federica Torzullo vietato a Carlomagno ogni contatto con il figlio | no a lettere e incontri
Il tribunale dei minori di Roma ha stabilito che Claudio Carlomagno, condannato per aver ucciso l’ex moglie Federica Torzullo ad Anguillara, non potrà più vedere il figlio. La decisione vieta ogni contatto, sia tramite lettere che incontri faccia a faccia. La misura mira a tutelare il minore da eventuali rischi legati alla figura del padre.
Il tribunale dei minori di Roma ha deciso che Claudio Carlomagno, assassino dell'ex moglie Federica Torzullo ad Anguillara, non potrà avere contatti con il figlio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Federica Torzullo
Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio: «Non volevo perdere mio figlio». Il coltello con cui ha sferrato 23 colpi
Claudio Agostino Carlomagno ha confessato il femminicidio di sua moglie, Federica Torzullo, durante l’interrogatorio di convalida del fermo.
Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio: «Non volevo perdere mio figlio». Il coltello con cui ha sferrato 23 colpi mortali
Claudio Agostino Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo, spiegando di aver agito per paura di perdere suo figlio.
Ultime notizie su Federica Torzullo
Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, nuovi sopralluoghi: il figlio affidato ai nonni materni; Omicidio di Federica Torzullo, il marito accusato del reato di femminicidio: è la prima volta in Italia; Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra; Il femminicidio, il doppio suicidio e noi cristiani con il compito di seminare speranza.
Il femminicidio di Federica Torzullo e quello che è successo dopo, in ordineLa confessione di Claudio Carlomagno, i suoi tentativi di depistare le indagini, il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa ... ilpost.it
Femminicidio Federica Torzullo, i genitori di Carlomagno morti per asfissiaE' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia. Domani nuovo sopralluogo nella villetta del delitto, nell'azienda e sull'auto del reo confesso ... rainews.it
Nel silenzio che segue un femminicidio, restano le esigenze più fragili e difficili da raccontare. Il figlio di Federica Torzullo ha chiesto di riavere i suoi giochi. Per questo il pubblico ministero ha disposto la riapertura della casa della donna, rimasta sotto sequest - facebook.com facebook
Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.