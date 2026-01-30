Femminicidio Federica Torzullo vietato a Carlomagno ogni contatto con il figlio | no a lettere e incontri

Il tribunale dei minori di Roma ha stabilito che Claudio Carlomagno, condannato per aver ucciso l’ex moglie Federica Torzullo ad Anguillara, non potrà più vedere il figlio. La decisione vieta ogni contatto, sia tramite lettere che incontri faccia a faccia. La misura mira a tutelare il minore da eventuali rischi legati alla figura del padre.

