Femminicidio Federica Torzullo vietato a Carlomagno ogni contatto con il figlio | no a lettere e incontri

Femminicidio Federica Torzullo vietato a Carlomagno ogni contatto con il figlio

Il tribunale dei minori di Roma ha stabilito che Claudio Carlomagno, condannato per aver ucciso l’ex moglie Federica Torzullo ad Anguillara, non potrà più vedere il figlio. La decisione vieta ogni contatto, sia tramite lettere che incontri faccia a faccia. La misura mira a tutelare il minore da eventuali rischi legati alla figura del padre.

Il tribunale dei minori di Roma ha deciso che Claudio Carlomagno, assassino dell'ex moglie Federica Torzullo ad Anguillara, non potrà avere contatti con il figlio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio: «Non volevo perdere mio figlio». Il coltello con cui ha sferrato 23 colpi

Claudio Agostino Carlomagno ha confessato il femminicidio di sua moglie, Federica Torzullo, durante l’interrogatorio di convalida del fermo.

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio: «Non volevo perdere mio figlio». Il coltello con cui ha sferrato 23 colpi mortali

Claudio Agostino Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo, spiegando di aver agito per paura di perdere suo figlio.

