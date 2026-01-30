Questa mattina i mercati europei aprono in calo. Gli investitori restano in allerta in attesa di sapere chi sarà il prossimo leader della Federal Reserve. I listini azionari europei scendono, riflettendo l’incertezza che domina in questi giorni di cambiamenti e incertezza politica.

I principali indici azionari europei hanno aperto in calo questa mattina, segnando una flessione generale che ha colto i mercati in un momento di attesa e incertezza. La Borsa di Francoforte, quella di Parigi e quella di Londra hanno tutti registrato perdite leggere ma costanti nei primi minuti di seduta, con l’indice Euro Stoxx 50 che ha perso lo 0,3% a fronte di una volatilità contenuta ma crescente. Il sentiment negativo è stato alimentato dall’attesa del nome del nuovo presidente della Federal Reserve, che potrebbe essere annunciato entro la fine della settimana. Il mercato, già scosso da un quadro economico globale instabile, sta cercando di anticipare le possibili scelte future sulla politica monetaria degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercati europei in calo all’apertura, tensione in attesa del nuovo leader della Fed

Le borse europee aprono la seduta del 30 gennaio 2026 con il segno più.

Le borse europee aprono in salita, sostenute dall'aspettativa che la Federal Reserve possa cambiare rotta.

