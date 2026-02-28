Meloni | Gli attacchi dell' Iran ingiustificabili Lavoriamo per la stabilità nella Regione

Il governo italiano ha annunciato l’istituzione di una cabina di regia permanente a palazzo Chigi, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle crisi e favorire la vicinanza alla popolazione civile. La premier ha commentato gli attacchi dell’Iran, definendoli ingiustificabili, e ha sottolineato l’impegno nel lavorare per la stabilità nella regione. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Il governo - spiega in serata palazzo Chigi - lavora "per una soluzione a favore della stabilità della Regione". La premier nel corso della giornata sente alcuni partner europei, a partire dal cancelliere Merz e dal primo ministro Starmer. E si confronta con i leader del Golfo, tra cui il re del Bahrein, l'emiro del Kuwait, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, l'emiro del Qatar, il principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita (in corso poi ci sono ulteriori contatti con il sultano dell'Oman e il re di Giordania). A quest'ultimi esprime la vicinanza del nostro Paese, condanna gli "ingiustificabili attacchi" dell'Iran, poi ricorda "la repressione violenta e ingiustificabile" di Teheran contro chi è sceso in piazza nelle scorse settimane per difendere i propri diritti civili e politici. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "Gli attacchi dell'Iran ingiustificabili. Lavoriamo per la stabilità nella Regione" Iran, Meloni sente Merz e Starmer. Ai leader del Golfo: “Ingiustificabili attacchi a vostri Paesi”(Adnkronos) – "Il governo, come già in passato, continuerà a impegnarsi con i partner europei, regionali e internazionali per una soluzione a favore... Leggi anche: Iran, Meloni convoca il governo dopo l’attacco: allerta per gli italiani nella regione Aggiornamenti e notizie su Meloni. Temi più discussi: Meloni e Salvini all'attacco dei giudici dopo la sentenza per Sea Watch; Guerra ibrida, minacce e attacchi all'Italia: Meloni vara unità di crisi con la regia dei Servizi Segreti; Dazi, il cauto ottimismo di Palazzo Chigi: ora evitare attacchi alla Casa Bianca; Opposizione all'attacco, Meloni tace su Dazi per l'amico Trump. Meloni ai leader del Golfo, ingiustificabili gli attacchi ai vostri Paesi(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Ai leader del Golfo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza del Governo italiano e la condanna degli ingiustificabili attacchi subiti dalle loro ... tuttosport.com Iran, Meloni sente Merz e Starmer. Ai leader del Golfo: Ingiustificabili attacchi a vostri PaesiIl governo, come già in passato, continuerà a impegnarsi con i partner europei, regionali e internazionali per una soluzione a favore della stabilità della Regione e al contempo ha rinnovato la sua v ... adnkronos.com Tomaso Montanari sulla "statista considerata da tutti" Meloni e Crosetto: "Come in ogni tragedia, non manca una nota grottesca: siamo tenuti in così alta considerazione dai nostri alleati, e quindi così puntualmente preavvertiti delle loro azioni, che il nostro mini - facebook.com facebook Ai leader del Golfo Giorgia #Meloni ha espresso la vicinanza del governo italiano e la condanna degli ingiustificabili attacchi subiti dalle loro Nazioni". Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi diffusa al termine del vertice sulla situazione in Iran x.com