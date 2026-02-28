Iran Meloni convoca il governo dopo l’attacco | allerta per gli italiani nella regione
Il governo italiano ha convocato una riunione d’emergenza dopo l’attacco in Iran eseguito da Stati Uniti e Israele. La decisione arriva in risposta all’escalation di tensioni nella regione, con particolare attenzione alla sicurezza degli italiani presenti nel paese. La situazione viene monitorata attentamente e si valutano eventuali misure di tutela. La convocazione si è resa necessaria per aggiornare le autorità sugli sviluppi recenti.
Call a Palazzo Chigi con Tajani, Salvini e i vertici dell’Intelligence. Invito alla prudenza per i connazionali e contatti con gli alleati per favorire la de-escalation. Salvini: “Avvertiti ad attacco iniziato” Il governo italiano segue con la massima attenzione l’escalation in Iran dopo l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele. Questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto una conferenza telefonica a Palazzo Chigi alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Alla riunione hanno preso parte il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani. Meloni convoca una riunione di governo«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri...
