Iran Meloni convoca il governo dopo l’attacco | allerta per gli italiani nella regione

Il governo italiano ha convocato una riunione d’emergenza dopo l’attacco in Iran eseguito da Stati Uniti e Israele. La decisione arriva in risposta all’escalation di tensioni nella regione, con particolare attenzione alla sicurezza degli italiani presenti nel paese. La situazione viene monitorata attentamente e si valutano eventuali misure di tutela. La convocazione si è resa necessaria per aggiornare le autorità sugli sviluppi recenti.