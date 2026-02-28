Meloni convoca una riunione ristretta di Governo con i vicepremier e il ministro Crosetto

Il Presidente del Consiglio ha convocato una riunione ristretta di Governo con i vicepremier e il ministro Crosetto. La riunione si svolge in risposta all'aggravarsi della crisi in Medio Oriente. La convocazione è stata annunciata ufficialmente e si svolge in un momento di particolare attenzione internazionale. La riunione coinvolge i principali membri dell’esecutivo e si concentra sulla situazione in Medio Oriente.

La premier riunisce d'urgenza gli esponenti dell'Esecutivo. Presenti anche i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Tajani: "Nessun italiano coinvolto" Il Ministro della Difesa: la priorità è la sicurezza dei nostri militari e del nostro personale "A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari". Meloni convoca una riunione con i vicepremier e Crosetto. Tajani: "Situazione molto preoccupante"AGI - A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, con l'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, il presidente del Consiglio, Giorgia... Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani. «Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d'Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri... Crisi in Iran: Meloni convoca una riunione telefonica con Salvini, Tajani e Crosetto; Referendum, Meloni convoca Nordio: Basta polemiche. Forza Italia contro gli alleati: Non fanno campagna; Usa e Israele, attacco all'Iran: scatta operazione 'Ruggito del Leone'; Iran, Meloni convoca una riunione telefonica di governo. Crosetto: Personale italiano in sicurezza. Attacco Usa-Israele all'Iran, Tajani: Teheran non può avere l'arma nucleare. Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina. Attacco all'Iran. Meloni convoca i vicepremier e Crosetto. Tajani: Situazione molto preoccupanteIl ministro degli Esteri: Per il momento non ci sono problemi con i nostri connazionali, durante gli attacchi non c'è stato nessun ... ATTACCO ALL'IRAN | Meloni convoca una riunione di governo. Tajani: "Seguo gli sviluppi". Crosetto: "Il personale della Difesa non è coinvolto nel conflitto"