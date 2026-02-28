Meloni convoca i vicepremier e Crosetto Il governo è vicino ai civili iraniani che chied

Il governo italiano ha convocato i vicepremier e Crosetto per discutere della situazione in Iran. In una dichiarazione, si afferma che l’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana, che continua a chiedere il rispetto dei propri diritti civili e politici. La comunicazione arriva in un momento di crescente tensione nel paese mediorientale.

AGI - "In questo momento particolarmente difficile, l'Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici". E' quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi al termine della conferenza telefonica presieduta da Giorgia Meloni cui hanno preso parte il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell'Intelligence. Nel corso della conferenza telefonica "è stata analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Agi.it

