Cosa significa che l’Italia parteciperà al Consiglio di pace di Trump come osservatore

L’Italia partecipa come osservatore al Consiglio di pace di Trump, evento che ha suscitato sorpresa nel governo. La decisione deriva dalla volontà americana di coinvolgere Paesi alleati senza accordi formali, creando qualche disagio tra i rappresentanti italiani. La presenza italiana ha anche sollevato dubbi sulla reale posizione del Paese, spesso diviso tra alleanze storiche e autonomia diplomatica. La partecipazione di Roma, quindi, si inserisce in un quadro complesso di relazioni internazionali, lasciando aperte molte domande sui prossimi sviluppi.

Martedì il governo ha ottenuto dalla Camera l’autorizzazione ad aderire al Consiglio di pace, l’organizzazione internazionale fondata e presieduta da Donald Trump con lo scopo di promuovere la stabilità e la pace in varie aree del mondo, partendo anzitutto da Gaza. La maggioranza ha votato una risoluzione che impegna il governo a partecipare «in qualità di osservatore sia alla riunione inaugurale del Consiglio di pace che si terrà a Washington il 19 febbraio 2026», sia ad altre future attività dello stesso organismo. Dopo settimane di imbarazzi e di incertezze sul da farsi, la soluzione trovata è un compromesso che presenta almeno una grossa anomalia su cui non sono stati ancora dati chiarimenti ufficiali, e cioè il fatto che lo status di “osservatore” per paesi come l’Italia che rifiutano di ratificare il Consiglio di pace non è esplicitamente contemplato nello Statuto fondativo del Consiglio di pace stesso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

