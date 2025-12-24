A Torino arriva la super moschea Mistero sui fondi

A Torino si avvicina l'inizio dei lavori per la nuova moschea, previsto per il 2026. La struttura, che sarà la più grande della città e d'Europa, solleva comunque interrogativi sui finanziamenti necessari per il progetto. Al momento, i dettagli sui fondi rimangono riservati, mentre l’opera si avvicina a diventare un punto di riferimento religioso e culturale per la comunità locale.

Inizio lavori: 2026. Manca ormai poco alla posa della prima pietra della più grande moschea di Torino (nella foto il rendering), che quando sarà completata sarà anche la più grande d'Europa. Già questo dovrebbe far suonare un campanello d'allarme per il livello d'attrattiva che potrà avere il luogo di culto non solo per la comunità islamica piemontese e italiana ma anche per quella europea, considerando anche la relativa vicinanza di Torino con il confine francese ed è nota quale sia la situazione attuale nel Paese Transalpino per quanto riguarda la deriva islamica radicale. Lo skyline di Torino, tra non molto tempo, vedrà quindi svettare un minareto alto circa 20 metri che sovrasterà una struttura di circa 1300 metri quadrati, all'interno della quale sorgerà anche uno studentato con 80 posti letto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Torino arriva la super moschea. Mistero sui fondi Leggi anche: Mistero sui fondi per la Xylella: erogati anche ad aziende chiuse, con titolari deceduti o che non avevano le piante Leggi anche: Moschea senza autorizzazione, arriva la municipale e sequestra l'edificio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. E a Torino arriva la super moschea. Mistero sui fondi. E a Torino arriva la super moschea. Mistero sui fondi - Manca ormai poco alla posa della prima pietra della più grande moschea di Torino (nella foto il rendering), che quando sarà completata sarà anche la più grande d'Europa. msn.com

Matteo Piantedosi dispone l'espulsione dell'Imam della moschea di Torino - Ha "un ruolo di rilievo in ambienti dell'Islam radicale, incompatibile con i principi democratici e con i valori etici che ispirano l'ordinamento italiano", ed "è messaggero di un'ideologia ... huffingtonpost.it

La storia dell'imam di Torino Mohamed Shahin: le frasi sul 7 ottobre, l'espulsione, il Cpr, le proteste e poi la liberazione - Attivo e molto conosciuto nel quartiere di San Salvario, è stato raggiunto da un decreto del ministro Piantedosi il 24 novembre. msn.com

Giustizia, a Torino il No alla riforma arriva dalla rivista di un avvocato. Tom Servetto su 'Agorà', la separazione delle carriere è pura demagogia #ANSA - facebook.com facebook

Ferrino e Andrea Lanfri: una storia che parte da Torino e arriva in cima al mondo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.