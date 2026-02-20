Quella mega antenna è un atto di arroganza

La costruzione di una grande antenna di 30 metri a ridosso del centro storico ha suscitato sorpresa e rabbia tra i residenti. La causa è il suo innalzamento improvviso, senza preavviso, in via dei Merciai, nell’area dell’ex fonderia Vigna. La giunta si è resa conto della presenza del “palo gigante” solo quando era già stato completato, lasciando molti a chiedersi come sia stato possibile un intervento così invasivo senza informare la comunità. La presenza di questa struttura ha scatenato molte reazioni di sconcerto tra chi abita i dintorni.

Un gigante d'acciaio di 30 metri piantato a ridosso del centro storico, spuntato dal nulla. È questo l'amaro risveglio che ha lasciato di stucco i residenti e la stessa giunta i cui esponenti si sono accorti della presenza del " palo monstre " in via dei Merciai (area ex fonderia Vigna), mercoledì, solo quando era ormai stato issato. Com'è possibile che un'opera di tale impatto sia stata cantierizzata senza che nessuno ne fosse a conoscenza? L'assessore all'Ambiente Alessandro Tesei, fa luce sull'assenza di comunicazioni da parte dell'azienda di telefonia: "La ditta doveva fare solo l'asseverazione al Genio Civile.