Mercoledì 17 dicembre sciopero nel trasporto aereo | ITA Airways cancella 72 voli tra nazionali e internazionali

Mercoledì 17 dicembre 2025 si preannuncia una giornata di disagi nel trasporto aereo italiano a causa di uno sciopero che coinvolge i lavoratori del settore. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione di 72 voli, tra nazionali e internazionali, evidenziando le possibili ripercussioni sui programmi di viaggio e sui passeggeri.

© Periodicodaily.com - Mercoledì 17 dicembre sciopero nel trasporto aereo: ITA Airways cancella 72 voli tra nazionali e internazionali Nuova giornata difficile per chi deve volare: mercoledì 17 dicembre 2025 è in programma una raffica di proteste nel trasporto aereo, con uno sciopero che rischia di provocare cancellazioni e ritardi in diversi aeroporti italiani. In questo scenario, ITA Airways ha annunciato la cancellazione preventiva di 72 voli, tra collegamenti domestici e internazionali, con l’obiettivo . Periodicodaily.com Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sciopero trasporto aereo 17 dicembre, chi si ferma e per quante ore: i voli garantiti - Lo stop, di 4 ore (dalle 13 alle 17), è stato confermato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, ... msn.com

Sciopero nazionale trasporto aereo il 17 dicembre: orari e voli garantiti - Giornata difficile per chi domani viaggia in aereo: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una mobilitazione che interesserà i lavoratori di ENAV e TECHNO SKY, operanti rispettivamente negli scali di ... tg24.sky.it

Mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 16.00 il Museo dell'Ara Pacis propone il laboratorio per adulti “Dal Grand Tour al Giubileo: l’Ara Pacis a matita”, un’esperienza dedicata all’osservazione e al disegno dal vero del grande monumento, condotta in lingua ingl - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.