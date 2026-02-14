Se attaccato l’Iran colpirà obiettivi Usa in tutto il Medio oriente
L’Iran ha dichiarato che risponderà con attacchi contro obiettivi statunitensi in tutto il Medio Oriente se viene attaccato, dopo le crescenti tensioni tra i due paesi. Le autorità iraniane avvertono che, in caso di attacco, colpiranno basi militari e installazioni americane nella regione. La minaccia arriva in un momento di alta tensione tra Teheran e Washington, mentre le tensioni si intensificano su diversi fronti. La possibilità di un conflitto si fa sempre più concreta, creando preoccupazione tra gli alleati di entrambe le parti.
L’attacco all’Iran incombe. I tamburi di guerra rullano su tutti i media come fosse un destino irrevocabile, senza alcun palpito per la devastazione che potrebbe abbattersi sul popolo iraniano, chiamato ad accogliere le bombe come una benedizione dal cielo e la destabilizzazione successiva, l’impoverimento e l’asservimento del loro Paese, come una liberazione dagli attuali ceppi cui li costringe un regime oppressivo. Inutile discettare su tale stolida narrazione, che ripete pedissequamente quanto avvenuto per altre disastrose avventure belliche. Resta da vedere se tale destino sia così irrevocabile. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Netanyahu avvisa l’Iran e incendia il Medio Oriente: “Se proverete a colpirci pagherete un prezzo altissimo. Siamo pronti a tutto”
La portaerei Usa Lincoln è in Medio Oriente. L’Iran avverte: “Se attaccati risposta sarà più dolorosa che in passato”
La portaerei statunitense Abraham Lincoln è attualmente operativa in Medio Oriente, con l’obiettivo di contribuire alla stabilità della regione.
L'Iran attacca l'Iraq: cosa sta succedendo
Argomenti discussi: L’Iran avverte che, se attaccato, colpirà le basi americane; L’Iran tra dialogo e minacce. Netanyahu chiede certezze a Trump; Usa-Iran, piano in cinque punti per la pace; Netanyahu incontrerà Trump a Washington mercoledì per discutere dei colloqui con l'Iran.
