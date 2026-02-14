Se attaccato l’Iran colpirà obiettivi Usa in tutto il Medio oriente

L’Iran ha dichiarato che risponderà con attacchi contro obiettivi statunitensi in tutto il Medio Oriente se viene attaccato, dopo le crescenti tensioni tra i due paesi. Le autorità iraniane avvertono che, in caso di attacco, colpiranno basi militari e installazioni americane nella regione. La minaccia arriva in un momento di alta tensione tra Teheran e Washington, mentre le tensioni si intensificano su diversi fronti. La possibilità di un conflitto si fa sempre più concreta, creando preoccupazione tra gli alleati di entrambe le parti.