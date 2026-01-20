Coppa Italia Women nelle sue fasi decisive con i quarti su Sky e NOW

La fase dei quarti di finale della Coppa Italia Women si svolge su Sky e NOW, offrendo un’occasione per seguire le sfide tra Milan e Fiorentina, Lazio e Roma, Inter e Ternana, Napoli e Juventus. Gli incontri saranno commentati da Zanon, Brunelli e Polizzi, garantendo un approfondimento sulle squadre e le competizioni che rappresentano un momento importante per il calcio femminile italiano.

Coppa Italia Women entra nei quarti su Sky e NOW con Milan Fiorentina, Lazio Roma, Inter Ternana e Napoli Juventus raccontate da Zanon, Brunelli e Polizzi. La Coppa Italia Women 20252026 entra nelle sue fasi decisive, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 20 gennaio, tutte live e in esclusiva su Sky Sport Calcio le sfide d’andata dei quarti di finale. Si parte alle 18 con Milan-Fiorentina, con la telecronaca di Federico Zanon. Si prosegue mercoledì 21 gennaio: alle 18 Ternana Women-Inter, con la telecronaca di Gaia Brunelli; alle 20.30 Lazio-Roma, con il commento di Davide Polizzi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

