Mavericks firmano Ryan Nembhard | il acquisto per la stagione

I Mavericks hanno annunciato l'acquisto di Ryan Nembhard per la prossima stagione. La squadra ha deciso di puntare su questo giovane talento per rafforzare la rosa e migliorare le proprie chance di competizione. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore e rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle opzioni disponibili per la squadra durante la stagione.

Il movimento nel panorama NBA continua a premiare la profondità del roster e lo sviluppo dei talenti emergenti, con scelte volte a bilanciare competitività immediata e potenziale di crescita nel lungo periodo. In tale contesto, una firma significativa riflette la filosofia di equilibrio tra opportunità e stabilità finanziaria della franchigia. I mavericks hanno ufficializzato ryan nembhard con un contratto due vie biennale, confermando l'investimento su un giovane prospetto capace di muovere la palla e contribuire sia in NBA sia in G League. Durante la stagione, Nembhard ha mostrato una componente offensiva affidabile e una visione di gioco utile al ritmo della squadra, con una media di 9,9 punti e 6,1 assist a partita.