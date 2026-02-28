Mauro Balatti è il nuovo gestore dello storico Rifugio Elisa
Mauro Balatti, nato nel 1985 e residente a Rongio, frazione di Mandello, è stato nominato nuovo gestore del Rifugio Elisa, un punto di riferimento per gli appassionati di montagna. Con l’obiettivo di valorizzare la struttura, Balatti ha dichiarato che, grazie anche alla collaborazione con il Cai, si impegnerà a raggiungere risultati importanti. Il suo incarico segna un nuovo capitolo per il rifugio e per gli amanti dell’alpinismo locale.
"La montagna è fatica e salita. Con la collaborazione preziosa del Cai otterremo belle cose". Esordisce cosi Mauro Balatti, classe 1985, mandellese della frazione Rongio da dove parte il sentiero N.14 che dal rione sale ai 1.515 metri di altitudine meta del rifugio Elisa.
