Il rifugio incastonato fra le Grigne cerca un nuovo gestore

Il rifugio tra le maestose Grigne cerca un nuovo gestore, offrendo un'opportunità di riscoprire la natura e uno stile di vita più autentico. Un’oasi di tranquillità per chi desidera allontanarsi dal caos urbano, respirare aria pura e vivere in armonia con l'ambiente, dedicandosi a attività all'aperto e al benessere.

Cambiare vita, lontani dallo stress delle città. Respirare aria pulita, senza smog. Tenersi in forma all’aria aperta, al posto che in palestra. Incontrare ogni giorno persone nuove, che non siano i soliti amici o colleghi. Per chi lo vorrebbe, ora c’è un’opportunità. Al Cai Le Grigne di Mandello del Lario cercano un nuovo gestore per il rifugio Elisa. Si trova a 1.515 metri di quota, in Alta Val Meria, versante occidentale della Grigna Settentrionale. È un rifugio storico, inaugurato nel 1927: deve il nome a Evangelista Ferrario, socio del Cai Mandello che decise di donare il terreno su cui fu eretta la struttura, chiedendo di intitolarla a sua figlia Elisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il rifugio incastonato fra le Grigne cerca un nuovo gestore

