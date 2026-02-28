Da venerdì 6 marzo, Maurizio Crozza interpreta per la prima volta il personaggio di Vincenzo Schettini, un professore di fisica, durante la nuova stagione di Fratelli di Crozza che va in onda in prima serata sul Nove e su Discovery+ in streaming. La presenza dell’attore con il nuovo ruolo si inserisce nel consueto palinsesto serale del programma.

In attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del professore di fisica Vincenzo Schettini, reduce dall’ospitata a Sanremo. Dall’Ariston all’aula il passo è breve: tra commozione e spiegazioni “scientifiche”, il prof lancia ai ragazzi una sua personalissima legge universale: “E sta per euro uguale massa del mi piace al quadrato: la fisica del mi piace! Perché sennò vi boccio”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maurizio Crozza diventa Vincenzo Schettini: "E sta per euro uguale massa del mi piace al quadrato"

“Euro=massa del mi piace al quadrato”: Crozza nei panni del professore di fisica Schettini. L’ironia dopo le polemiche contro il docente e l’ospitata a SanremoDall’Ariston all’aula il passo è breve: tra commozione e spiegazioni “scientifiche”, il prof lancia ai ragazzi una sua personalissima legge...

Leggi anche: Vincenzo Schettini preso in giro anche da Crozza, la gag al veleno sui like e i voti: «Il telefono? Buttatelo via, ma non se guardate me» – Il video

Una raccolta di contenuti su Maurizio Crozza.

Argomenti discussi: Napoli, Città della Scienza: domani nuovo sciopero per l’intera giornata indetto dalla Filcams Cgil.

Maurizio Crozza diventa Vincenzo Schettini: E sta per euro uguale massa del mi piace al quadrato(LaPresse) In attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste per ... ilmattino.it

Euro=massa del mi piace al quadrato: Crozza nei panni del professore di fisica Schettini. L’ironia dopo le polemiche contro il docente e l’ospitata a SanremoDall’Ariston all’aula il passo è breve: tra commozione e spiegazioni scientifiche, il prof lancia ai ragazzi una sua personalissima legge universale ... ilfattoquotidiano.it