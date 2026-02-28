Mattarella | ln Siniscalchi dimensione civica e tutela del diritto alla difesa

Il presidente della Repubblica ha commentato il lavoro di Siniscalchi, sottolineando come la sua vita abbia rappresentato un esempio di impegno nel campo civico e nella difesa dei diritti fondamentali dei cittadini. La dichiarazione si concentra sull'importanza del ruolo svolto da Siniscalchi nel garantire il rispetto dei principi di tutela e di giustizia. La sua attività viene riconosciuta come un contributo significativo in questi ambiti.

«La sua vita è stata testimonianza dell'impegno profuso nella dimensione civica e nella tutela del diritto fondamentale alla difesa di ogni cittadino». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un telegramma inviato all'avvocato Carmine Foreste, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, in occasione della cerimonia di inaugurazione del busto dell'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi nel salone dei Busti di Castel Capuano. Mattarella, nel messaggio letto da Foreste, sottolinea «la figura di un insigne giurista, già deputato al Parlamento e membro del Consiglio superiore della magistratura». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

