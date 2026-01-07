Iscrizione alla scuola dell’Infanzia scarica un modello di criteri Trasparenza e tutela del diritto all’educazione

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027 si svolge nel rispetto delle normative nazionali e delle autonomie scolastiche. In questo articolo, vengono illustrati i criteri di accesso e un modello di riferimento per le procedure di iscrizione, garantendo trasparenza e tutela del diritto all’educazione dei bambini. Scarica il documento per conoscere i requisiti e le modalità di iscrizione, in conformità con le disposizioni vigenti.

L’articolo analizza i criteri di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 20262027, collocandoli nel quadro normativo nazionale e nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Scarica il modello – Riservato agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire la scuola, si compone di: accesso ad un’area riservata per Dirigenti, staff, segreterie e DSGA nella quale saranno . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Educazione sessuo-affettiva a scuola, Meloni chiede trasparenza: "ogni genitore ha il diritto di sapere e di essere consapevole di ciò che viene insegnato ai propri figli"

Educazione musicale fin dalla scuola dell'infanzia: è nei nuovi programmi scolastici operativi dal 2026

